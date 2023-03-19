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Комличенко — о заработанном пенальти: неудобно перед судьями, но что я могу сделать?

Комличенко — о заработанном пенальти: неудобно перед судьями, но что я могу сделать?
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал заработанный пенальти в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

«Уже неудобно перед судьями, но что я сделаю? Защитникам надо меньше махать ногами», — сказал Комличенко в интервью пресс-службе лиги.

В нынешнем сезоне Комличенко часто зарабатывает пенальти. «Ростов» повторил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству пробитых 11-метровых ударов за сезон (13). Пенальти, назначенный в матче с «Химками», реализовал Максим Осипенко. Гол стал единственным в матче.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков.

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