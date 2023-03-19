«Пари НН» — «Торпедо»: Гоцук открыл счёт на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московское «Торпедо». Встреча проходит на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте хозяева провели опасную атаку на ворота соперника, итогом которой стал забитый мяч защитника Кирилла Гоцука — 1:0.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Москве и завершился нулевой ничьей.

«Пари НН» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке в таблице, заработав семь очков после 19 туров.