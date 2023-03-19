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«Аяччо» — «Монако» 0:2, результат матча 28-го тура чемпионата Франции

«Монако» без Головина обыграл «Аяччо» в матче Лиги 1
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Аяччо» и «Монако». Монегаски одержали победу со счётом 2:0.

На 27-й минуте счёт открыл Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма «Аяччо» остался в меньшинстве после удаления Сирия Байала. На 81-й минуте Крепен Дьятта удвоил преимущество «Монако».

Российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч из-за дискомфорта в правой приводящей мышце.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 28 встречах. «Аяччо» находится на 18-м месте, заработав 21 очко. В следующем туре Лиги 1 «Аяччо» в гостях сыграет с «Клермоном», а «Монако» примет «Страсбург».

Франция - Лига 1. 28-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 27'   0:2 Дьятта – 84'
Удаления: Байала – 53' / нет
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