«Монако» без Головина обыграл «Аяччо» в матче Лиги 1

Завершился матч 28-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Аяччо» и «Монако». Монегаски одержали победу со счётом 2:0.

На 27-й минуте счёт открыл Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма «Аяччо» остался в меньшинстве после удаления Сирия Байала. На 81-й минуте Крепен Дьятта удвоил преимущество «Монако».

Российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч из-за дискомфорта в правой приводящей мышце.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 28 встречах. «Аяччо» находится на 18-м месте, заработав 21 очко. В следующем туре Лиги 1 «Аяччо» в гостях сыграет с «Клермоном», а «Монако» примет «Страсбург».