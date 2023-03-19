Игрок ЦСКА Мендес — о Fan ID: очень грустно, что мы не можем играть при полных трибунах

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес рассказал о своём отношении к Fan ID, введённому на матчах Российской Премьер-Лиги.
«Мне очень грустно, что мы не можем играть при полных трибунах. Болельщики делают футбольный спектакль ещё более привлекательным. Я прекрасно знаю, что наши уважаемые болельщики ездят на все матчи, чтобы поддержать нас — они всё время с нами. Я прекрасно знаю, какая у ЦСКА большая армия болельщиков. Мне бы очень хотелось, чтобы все вопросы были решены как можно скорее, чтобы болельщики в итоге смогли попадать на стадионы и гнать команду вперёд», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 19 марта, ЦСКА на своём поле сыграет с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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