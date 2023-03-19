Вадим Евсеев запрыгнул на стол, чтобы отпраздновать победу «Шинника» над «Уфой». Видео
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в традиционной для себя манере отпраздновал победу команды над «Уфой» (2:1) в 23-м туре Мелбет Первой лиги. Специалист запрыгнул на стол в раздевалке, не скрывая радости от успешно проведённой игры.
47-летний Евсеев тренировал клуб из столицы республики Башкортостан с марта 2019 по октябрь 2020 года, празднуя победы подобным образом ещё в те времена. «Шинник» он возглавил летом 2021 года, выведя команду в Мелбет Первую лигу.
В нынешнем сезоне ярославская команда набрала 32 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. Хуже обстоят дела у бывшей команды Евсеева: «Уфа» с 21-м очком идёт на 16-й строчке. Команда, занявшая эту позицию по итогам сезона, вылетает из турнира.
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