Матч «Химки» — «Ростов» посетили 696 зрителей
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Ростовчане одержали победу со счётом 1:0.
На стадионе присутствовали 696 зрителей.
Единственный гол в матче на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко. Он реализовал пенальти на 18-й минуте. На 29-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.
Благодаря победе «Ростов» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 20 матчей. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48), сыгравший на один матч меньше.
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