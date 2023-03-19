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Головин и Джикия пропустят матчи за сборную России из-за травм

Головин и Джикия пропустят матчи за сборную России из-за травм
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Полузащитник «Монако» Александр Головин и защитник «Спартака» Георгий Джикия, вызванные в сборную России на мартовский сбор, пропустят его из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

«Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участия в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом «Монако», тренерский штаб национальной команды принял решение не рисковать здоровьем Александра. Что касается Георгия Джикии, в матче с «Оренбургом» он получил мышечную травму бедра», — рассказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Сборной России, которая сегодня, 19 марта, начала тренировочный сбор, предстоят матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

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