Тюкавин — о сборной Ирана: ничего не знаю, но Карпин расскажет

Нападающий сборной России Константин Тюкавин поделился эмоциями от начала сборов, а также высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Ирана.

«Настроение перед сборами в национальной команде? Настроение отличное, посмотрите, какая погода встречает нас в Новогорске. Уже приступаем к тренировкам, поэтому настроение только позитивное.

Сборная Ирана? Вообще ничего не знаю, будут теории, Карпин расскажет об этой команде, будем готовиться», — сказал Тюкавин в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Сборная России сегодня, 19 марта, начала учебный сбор в Новогорске. 23 марта команда на выезде проведёт матч с командой Ирана, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком. Игра пройдёт на «Газпром Арене».