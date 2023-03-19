Тюкавин — о сборной Ирана: ничего не знаю, но Карпин расскажет
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Нападающий сборной России Константин Тюкавин поделился эмоциями от начала сборов, а также высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Ирана.
«Настроение перед сборами в национальной команде? Настроение отличное, посмотрите, какая погода встречает нас в Новогорске. Уже приступаем к тренировкам, поэтому настроение только позитивное.
Сборная Ирана? Вообще ничего не знаю, будут теории, Карпин расскажет об этой команде, будем готовиться», — сказал Тюкавин в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.
Сборная России сегодня, 19 марта, начала учебный сбор в Новогорске. 23 марта команда на выезде проведёт матч с командой Ирана, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком. Игра пройдёт на «Газпром Арене».
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