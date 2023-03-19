Александр Гришин: ЦСКА успешно играет на своём поле, а у «Зенита» сейчас проблемы
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Зенитом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 19 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«ЦСКА и «Зенит» сыграли свои матчи в Кубке России и находятся в одинаковых условиях. Кто за эти дни восстановился лучше, тот и покажет более скоростной футбол. У «Зенита» сейчас проблемы: не очень хорошо играли с «Химками», проиграли «Динамо». ЦСКА успешно играет на своём поле. Будет интересная игра, а шансы — 50 на 50», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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