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«Бетис» минимально обыграл «Мальорку» в домашнем матче Ла Лиги

«Бетис» минимально обыграл «Мальорку» в домашнем матче Ла Лиги
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Сегодня, 19 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Валентина Писарро Гомеса прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в этом матче забил нападающий хозяев Борха Иглесиас, а точную передачу ему отдал Юссуф Сабали.

Гол Иглесиаса

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Победа позволила «Бетису» набрать 45 очков и закрепиться на пятом месте турнирной таблицы чемпионата. «Мальорка», у которой 32 очка, осталась на 11-й строчке.

В следующем туре «Бетис» встретится с мадридским «Атлетико» (2 апреля), а «Мальорка» с «Осасуной» (31 марта).

Испания - Примера. 26-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Иглесиас – 48'
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