«Крылья Советов» — «Ахмат»: Тимофеев открыл счёт на 46-й минуте

Сегодня, 19 марта, проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» принимают грозненский «Ахмат». Команды встречаются на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра Рафаэля Шафеева прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 46-й минуте гости провели опасную атаку на ворота «Крыльев Советов». В завершении был точен полузащитник Артём Тимофеев, а точную передачу ему отдал Гамид Агаларов.

Предыдущая очная встреча между командами, которая прошла в рамках 7-го тура РПЛ, завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1.

Самарский клуб занимает 12-е место турнирной таблицы с 20 очками в опасной близости от зоны стыковых матчей: у «Пари НН», который находится на строчку ниже, 19 очков. «Ахмат» с 29 очками располагается на седьмом месте чемпионата.