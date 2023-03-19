Видеообзор победы «Ростова» в выездном матче РПЛ с «Химками»

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Ростовчане одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко. Он реализовал пенальти на 18-й минуте. На 29-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.

Благодаря победе «Ростов» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 20 матчей. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48), сыгравший на один матч меньше.