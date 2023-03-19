«Ещё три-четыре и не поставили». Валерий Карпин — о частых пенальти «Ростова» в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о частых пенальти его команды в Российской Премьер-Лиге. «Ростов» обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ благодаря голу Максима Осипенко с пенальти.
«С чем связано, что команда зарабатывает такое количество пенальти? Личные игровые свойства Комличенко? Ни с чем. Он просто в штрафной первый на мяче. Всё остальное можно спросить у VAR.
По мне, так ещё три-четыре и не поставили. В любом случае пенальти ставят не судьи, а VAR. Сегодня была такая ситуация: судья не свистнул, VAR подозвал, пенальти поставили. Теперь любое касание в штрафной просматривается, поэтому если достаточно долго смотрели и подозвали – значит, было видно. Я лично ничего сказать не могу – не видел этот момент», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».
- 19 марта 2023
-
19:27
-
19:24
-
19:24
-
19:24
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:53
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:16
-
18:10
-
17:57
-
17:56
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:34
-
17:27
-
17:23