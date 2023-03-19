Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё три-четыре и не поставили». Валерий Карпин — о частых пенальти «Ростова» в РПЛ

«Ещё три-четыре и не поставили». Валерий Карпин — о частых пенальти «Ростова» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о частых пенальти его команды в Российской Премьер-Лиге. «Ростов» обыграл «Химки» в матче 20-го тура РПЛ благодаря голу Максима Осипенко с пенальти.

«С чем связано, что команда зарабатывает такое количество пенальти? Личные игровые свойства Комличенко? Ни с чем. Он просто в штрафной первый на мяче. Всё остальное можно спросить у VAR.

По мне, так ещё три-четыре и не поставили. В любом случае пенальти ставят не судьи, а VAR. Сегодня была такая ситуация: судья не свистнул, VAR подозвал, пенальти поставили. Теперь любое касание в штрафной просматривается, поэтому если достаточно долго смотрели и подозвали – значит, было видно. Я лично ничего сказать не могу – не видел этот момент», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Команда Карпина идёт на рекорд по пенальти в РПЛ. Как «Ростов» их зарабатывает? Команда Карпина идёт на рекорд по пенальти в РПЛ. Как «Ростов» их зарабатывает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023