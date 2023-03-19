«Пари НН» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 20-го тура РПЛ

Сегодня, 19 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» принимал московское «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужила бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хозяева открыли счёт ближе к концу первого тайма, когда защитник Кирилл Гоцук реализовал голевой момент. На 58-й минуте московский клуб сравнял благодаря забитому мячу перуанского нападающего Йорди Рейна.
По итогам встречи «Пари НН» набрал 20 очков, но остался на 13-м месте РПЛ в зоне стыковых матчей. «Торпедо», у которого теперь восемь очков, находится на 16-м месте таблицы в зоне вылета.
В следующем туре чемпионата «Пари НН» примет московский «Локомотив», а «Торпедо» отправится на выезд к «Ростову». Обе игры состоятся 2 апреля, когда завершится международный перерыв.
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