ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на центральный матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 19 марта, состоится центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Медина, Чалов, Заболотный.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
«Зенит» является лидером российского чемпионата. Подопечные Сергея Семака по итогам 19 туров набрали 48 очков, их отрыв от идущего на втором месте «Спартака» составляет семь очков (у сине-бело-голубых сыграно на матч меньше). ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками.
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