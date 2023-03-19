«Ахмат» в гостях минимально обыграл «Крылья Советов»

Сегодня, 19 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» принимали грозненский «Ахмат». Команды встретились на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра Рафаэля Шафеева прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в этом матче был забит на 46-й минуте усилиями полузащитника Артёма Тимофеева, а ассистировал ему форвард Гамид Агаларов.

Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на шестое место турнирной таблицы. «Крылья Советов», у которых 20 очков, находятся на 12-й строчке чемпионата.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Оренбург», а «Ахмат» отправится в гости к московскому «Спартаку». Обе встречи пройдут в воскресенье, 2 апреля, когда завершится перерыв на матчи сборных.