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Россиянка Абдуллина помогла «Челси» выйти в полуфинал женского Кубка Англии

Россиянка Абдуллина помогла «Челси» выйти в полуфинал женского Кубка Англии
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Сегодня, 19 марта, состоялся матч четвертьфинала женского Кубка Англии по футболу. «Рединг» на своём поле принимал лондонский «Челси». Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.

На 23-й минуте счёт в матче открыла Джессика Картер. Спустя три минуты Марин Мьелде реализовала пенальти. На 51-й минуте Гуро Рейтен довела счёт до разгромного, ей отдала голевую передачу россиянка Алсу Абдуллина. «Рединг» отыграл один мяч на 70-й минуте, но не спас матч.

21-летняя Абдуллина является воспитанником «Чертаново». С 2020 по 2022 год Алсу выступала за московский «Локомотив», а затем перешла в «Челси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне она дважды вышла на поле в матче английской Суперлиги, отметившись результативной передачей.

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