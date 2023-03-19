Илья Помазун прокомментировал попадание в основную заявку сборной России

Вратарь «Урала» Илья Помазун прокомментировал попадание в итоговый состав сборной России на мартовский сбор. Команде Валерия Карпина предстоят товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).

«Было очень приятно, что заметили и отметили. Понял, что нужно продолжать в том же духе и прибавлять. От кого узнал, что в окончательном списке? Кафанов позвонил ещё перед матчем со «Спартаком», поздравил, сказав, что вызывают. Я бы обрадовался, но у нас на следующий день был матч. Всю радость испытал, пожалуй, уже после матча с «Динамо». Хочется быстрее приступить к тренировкам.

Особо мой вызов в «Урале» не обсуждали, ребята поздравили. У нас слишком много игр, особо времени пообщаться нет», — сказал Помазун в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.