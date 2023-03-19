Вадим Евсеев и футболисты «Шинника» сдвинули машину, мешавшую проезду автобуса
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев и футболисты ярославской команды попали в неприятный инцидент при отъезде в аэропорт Уфы после матча с местной командой (2:1) в 23-м туре Мелбет Первой лиги. Один из автомобилей загородил проезд автобусу, на котором «Шинник» покидал территорию стадиона «Нефтяник». Однако Евсеева и игроков это не остановило: они практически подняли машину, чтобы сдвинуть её к забору.
«Шинник» набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице Мелбет Первой лиги 10-е место. В следующем туре ярославская команда встретится дома с «Нефтехимиком» (26 марта), а затем отправится в «Краснодар», чтобы сыграть с местной «Кубанью» (2 апреля).
Вадим Евсеев тренирует «Шинник» с лета 2021 года и вывел команду в Мелбет Первую лигу.
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