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«Крылья Советов» — единственная команда РПЛ, не забивавшая после возобновления чемпионата

«Крылья Советов» — единственная команда РПЛ, не забивавшая после возобновления чемпионата
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Сегодня, 19 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» минимально уступили грозненскому «Ахмату» со счётом 0:1. Как сообщает статистический портал Opta Sports, самарский клуб — единственный в лиге, кто не забил после возобновления российского чемпионата.

В данный момент серия «Крыльев Советов» достигает уже трёх матчей, в каждом из которых они проиграли: «Динамо» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахмату». В последний раз подопечные Игоря Осинькина забивали в ноябре во время матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом», который также завершился поражением — 1:3.

Самарский клуб занимает 12-е место турнирной таблицы, имея в активе 20 очков. В следующем туре, который состоится после международного перерыва, «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». Матч пройдёт 2 апреля.

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