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«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура АПЛ

«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура АПЛ
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Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1.

На 28-й минуте первый мяч в матче забил нападающий хозяев Габриэл Мартинелли. Ему ассистировал полузащитник Букайо Сака. В концовке первого тайма отличился сам Сака с передачи защитника Бена Уайта. На 55-й минуте полузащитник Гранит Джака забил третий мяч «Арсенала». Его ассистентом выступил Леандро Троссард. На 63-й минуте полузащитник Джеффри Шлупп отыграл один мяч. Но через 11 минут Сака оформил дубль — 4:1.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 69 очков после 28 матчей. «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке — 27 очков.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мартинелли – 28'   2:0 Сака – 43'   3:0 Джака – 55'   3:1 Шлупп – 63'   4:1 Сака – 74'
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