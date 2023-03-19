«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура АПЛ

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1.

На 28-й минуте первый мяч в матче забил нападающий хозяев Габриэл Мартинелли. Ему ассистировал полузащитник Букайо Сака. В концовке первого тайма отличился сам Сака с передачи защитника Бена Уайта. На 55-й минуте полузащитник Гранит Джака забил третий мяч «Арсенала». Его ассистентом выступил Леандро Троссард. На 63-й минуте полузащитник Джеффри Шлупп отыграл один мяч. Но через 11 минут Сака оформил дубль — 4:1.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 69 очков после 28 матчей. «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке — 27 очков.