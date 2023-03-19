«Наполи» разгромил «Торино»: у Кварацхелии гол+пас, у Осимхена — дубль

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии. Местный «Торино» играл с «Наполи». Финальный свисток Маттео Маркетти зафиксировал победу гостевой команды со счётом 4:0.
Первый гол в матче был забит уже на девятой минуте: его автором стал Виктор Осимхен, откликнувшийся на передачу Пётра Зелиньского. На 35-й минуте Хвича Кварацхелия реализовал пенальти. В начале второго тайма Осимхен оформил дубль, на этот раз нигериец отличился с паса Матиаса Оливеры. Итоговый счёт в матче установил Тангай Н'Домбеле, голевая передача на счету Кварацхелии. Отметим, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не принимал участие в матче из-за травмы.
«Наполи» набрал 71 очко и продолжает уверенно занимать первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 21 очко. «Торино» (37) — 11-й.
- 19 марта 2023
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