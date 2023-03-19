Кварацхелия — первый игрок Серии А в сезоне, забивший 10 голов и отдавший 10 передач

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Торино» (4:0). Грузинский футболист стал первым игроком в Серии А, который забил 10 голов и отдал столько же результативных передач. Об этом сообщает Squawka.
На счету 22-летнего Кварацхелии 14 голов и 16 результативных передач в 30 матчах нынешнего сезона. Он стал футболистом «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо». Ранее Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».
«Наполи» с 71 очком занимает в турнирной таблице первое место. У ближайшего конкурента в лице «Интера» 50 очков, но у команды также матч в запасе.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи». Видеоролик:
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