«Унион» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались берлинский «Унион» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Унион» одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче на счету полузащитника Рани Хедиры. Он отличился на 53-й минуте встречи. Его ассистентом выступил Робин Кнохе. На 75-й минуте форвард хозяев Кевин Бехренс установил окончательный счёт — 2:0.

«Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 48 очков после 25 матчей. «Айнтрахт» находится на шестой строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу возглавляет дортмундская «Боруссия» (53).