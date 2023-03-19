«Нефтехимик» и «Волгарь» поделили очки в матче Первой лиги

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске прошёл матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Нефтехимик» и «Волгарь» из Астрахани. Финальный свисток Ивана Сараева зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, когда защитник «Волгаря» Данила Козлов вывел астраханскую команду вперёд. На 61-й минуте Вагиз Галиуллин сравнял счёт, больше команды голов в матче не забивали.

«Волгарь» набрал 34 очка и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда сыграет дома с «Кубанью» (26 марта). «Нефтехимик» с 29 очками идёт на 12-й позиции. В предстоящем туре команду ожидает противостояние с ярославским «Шинником» (26 марта) на выезде.