«Нефтехимик» и «Волгарь» поделили очки в матче Первой лиги
Поделиться
Сегодня, 19 марта, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске прошёл матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Нефтехимик» и «Волгарь» из Астрахани. Финальный свисток Ивана Сараева зафиксировал ничью со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, когда защитник «Волгаря» Данила Козлов вывел астраханскую команду вперёд. На 61-й минуте Вагиз Галиуллин сравнял счёт, больше команды голов в матче не забивали.
«Волгарь» набрал 34 очка и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда сыграет дома с «Кубанью» (26 марта). «Нефтехимик» с 29 очками идёт на 12-й позиции. В предстоящем туре команду ожидает противостояние с ярославским «Шинником» (26 марта) на выезде.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
21:01
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
20:13
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:49
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:24
-
19:24
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:53
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:16
-
18:10
Партнерский контент