Прошла жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии
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Сегодня, 19 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Англии сезона-2022/2023.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»/«Фулхэм».
Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2022/2023 пройдут 22 и 23 апреля.
Сегодня, 19 марта, в последнем матче 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
Ранее в четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» — 6:0, «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Блэкберн Роверс» — 3:2, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с крупным счётом 5:0 победил «Гримсби Таун».
Новость по теме«Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» вышли в полуфинал Кубка Англии
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