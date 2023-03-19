Прошла жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

Сегодня, 19 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Англии сезона-2022/2023.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»/«Фулхэм».

Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2022/2023 пройдут 22 и 23 апреля.

Сегодня, 19 марта, в последнем матче 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Ранее в четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» — 6:0, «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Блэкберн Роверс» — 3:2, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с крупным счётом 5:0 победил «Гримсби Таун».