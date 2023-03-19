Руководство «Пари НН» проведёт внутреннее расследование по ситуации с Михайловым
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Руководство «Пари Нижний Новгород» проведёт внутреннее расследование по ситуации с перебором жёлтых карточек полузащитником Ярославом Михайловым, который принял участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 1:1. Михайлов не имел права выходить на поле, теперь нижегородцам грозит техническое поражение.
«Руководство разбирается в сложившейся ситуации, решение будет вынесено в КДК, будем надеяться на положительный исход дела. В любом случае данное событие не должно было произойти, руководство клуба проведёт внутреннее расследование и примет решение по ответственным лицам в клубе», — приводит слова представителя пресс-службы нижегородского клуба «Матч ТВ».
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