Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Пари НН» проведёт внутреннее расследование по ситуации с Михайловым

Руководство «Пари НН» проведёт внутреннее расследование по ситуации с Михайловым
Комментарии

Руководство «Пари Нижний Новгород» проведёт внутреннее расследование по ситуации с перебором жёлтых карточек полузащитником Ярославом Михайловым, который принял участие в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 1:1. Михайлов не имел права выходить на поле, теперь нижегородцам грозит техническое поражение.

«Руководство разбирается в сложившейся ситуации, решение будет вынесено в КДК, будем надеяться на положительный исход дела. В любом случае данное событие не должно было произойти, руководство клуба проведёт внутреннее расследование и примет решение по ответственным лицам в клубе», — приводит слова представителя пресс-службы нижегородского клуба «Матч ТВ».

Новость по теме
В РПЛ прокомментировали ситуацию с перебором карточек хавбека «Пари НН» Михайлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023