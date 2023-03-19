«Торпедо» сообщило о подаче протеста на факт нарушения регламента РПЛ «Пари НН»

«Торпедо» выступило с заявлением о подаче протеста на результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась вничью — 1:1. Полузащитник нижегородского клуба Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле, так как получил уже четыре жёлтые карточки в сезоне-2022/2023. Первые две из них были за «Зенит-2» в матчах Второй лиги.

«ФК «Торпедо Москва» официально уведомляет о подаче протеста на факт грубого несоблюдения регламента соревнований в части проведения матча футбольным клубом «Пари НН».

Протест будет направлен в КДК РФС в установленные сроки», — написано в заявлении «Торпедо».

Ранее в РПЛ сообщили, что электронная система управления соревнованиями в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.