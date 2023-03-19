Талалаев: тренеры знали про дисквалифицированного игрока, но футболистам не говорили

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:1).

«Команда неплохо начала: в течение первых 20 минут у наших ворот не было моментов, за исключением дальнего удара. Потом последовал необязательный стандарт нижегородцев, который после трёх нарушений правил дошёл до гола. После этого ребята чуть завяли. Мы дождались перерыва, внесли коррективы, выпустили креативных игроков, которых готовили, и сумели перевести игру на ничейную. Меня смутило то преимущество, которое «Пари НН» имел в концовке. Это наша первая игра после зимней паузы, в последние минуты которой мы функционально чувствуем себя хорошо, при этом не превосходим соперника. В предыдущих матчах мы загоняли соперника в их штрафную. Сегодня же при счёте 1:1 мы почему-то оборонялись и не совершали быстрых выбеганий. Все резервы, которые у нас были, мы выпустили в атаку.

Ничья нас не устраивает. В конце матча мы рисковали, но, к сожалению, не смогли забить. Перед игрой тренерский штаб настраивал команду не только на борьбу, мы говорили: «Сыграйте в футбол!» Во втором тайме, когда на поле вышли более мастеровитые ребята, игра стала похожа на футбол. У нас есть свой тезис: если мы забиваем, то мы не проигрываем. Слава богу, уже не будет антирекорда по набранным очкам в истории чемпионатов России.

Тренерский штаб знал про дисквалифицированного игрока (Ярослава Михайлова. — Прим. «Чемпионата»), но футболистам про него не говорил. Мы настраивали парней на победные 2:1», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».