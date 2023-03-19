«Реал Сосьедад» уверенно обыграл «Эльче»

Сегодня, 19 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 18:15 мск. Матч завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0.
Первый тайм завершился без голов. В самом начале второй половины хозяева открыли счёт — на 48-й минуте отличился Такефуса Кубо, точный пас ему отдал Давид Сильва.
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Второй мяч был забит игроками «Реала Сосьедад» в самой концовке игры, когда на 90-й минуте голевой момент реализовал Андер Барренечеа.
По итогам матча «Реал Сосьедад» набрал 48 очков и закрепился на четвёртой строчке Ла Лиги. У «Эльче», который замыкает турнирную таблицу на 20-й позиции, 13 очков.
В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Вильярреалом» (2 апреля), а «Эльче» с «Барселоной» (1 апреля).
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