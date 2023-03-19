ЦСКА — «Зенит»: команды не открыли счёт в первом тайме

Сегодня, 19 марта, проходит центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». Команды встречаются на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. На 34-й минуте игры армейцы лишились из-за травмы защитника Игоря Дивеева, который недавно восстановился после травмы большеберцовой кости — вместо него на поле по позиции вышел Кирилл Набабкин.

«Зенит» является лидером российского чемпионата. Подопечные Сергея Семака по итогам 19 туров набрали 48 очков, их отрыв от идущего на втором месте «Ростова» составляет семь очков (у сине-бело-голубых сыграно на матч меньше). ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками.