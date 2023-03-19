Тренер «Пари НН» Горлов высказался о матче РПЛ с «Торпедо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (1:1).

«Считаю, что мы были ближе к победе, обидно упускать её. Мы владели инициативой, игра давалась. Правда, в начале второго тайма отдали сопернику территорию, допустили ошибку и пропустили ответный гол. Ну и с реализацией сегодня беда. Моменты у нас были и в первом тайме, и во втором, но их надо доводить до логического завершения.

Ситуация с Михайловым? Я был занят игрой. Будем разбираться в этой ситуации.

Двухнедельный перерыв? Хотелось бы не выходить из недельного цикла. Надеемся сыграть контрольный матч, если найдётся спарринг-партнёр», — приводит слова Горлова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».