Тренер «Пари НН» Горлов высказался о матче РПЛ с «Торпедо»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (1:1).
«Считаю, что мы были ближе к победе, обидно упускать её. Мы владели инициативой, игра давалась. Правда, в начале второго тайма отдали сопернику территорию, допустили ошибку и пропустили ответный гол. Ну и с реализацией сегодня беда. Моменты у нас были и в первом тайме, и во втором, но их надо доводить до логического завершения.
Ситуация с Михайловым? Я был занят игрой. Будем разбираться в этой ситуации.
Двухнедельный перерыв? Хотелось бы не выходить из недельного цикла. Надеемся сыграть контрольный матч, если найдётся спарринг-партнёр», — приводит слова Горлова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
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