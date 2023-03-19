Видеообзор матча «Пари НН» — «Торпедо»

Сегодня, 19 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» принимал московское «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток главного арбитра игры Евгения Турбина прозвучал в 16:30 мск. Матч закончился вничью — 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Счёт в этом матче был открыт на 34-й минуте — отличился защитник Кирилл Гоцук после передачи Дмитрия Стоцкого. Во втором тайме московская команда сравняла благодаря забитому мячу Йорди Рейна, которому ассистировал Максим Турищев. Мяч перуанца позволил «Торпедо» сыграть вничью — 1:1.
По итогам игры «Пари НН» набрал 20 очков и остался на 13-м месте РПЛ в зоне стыковых матчей. «Торпедо», у которого теперь восемь очков, находится на 16-й строчке в зоне вылета.
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