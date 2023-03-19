Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суслин: далеко не факт, что «Спартак» закончит сезон с серебряными медалями

Суслин: далеко не факт, что «Спартак» закончит сезон с серебряными медалями
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Сергей Суслин прокомментировал положение московского клуба в таблице Российской Премьер-Лиги после поражения «Оренбургу» (0:2) в матче 20-го тура.

«Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Если «Зенит» выиграет свой матч у ЦСКА, то отставание от первого места у «Спартака» будет уже 11 очков. До конца осталось всего 10 туров. О какой чемпионской гонке тут может идти речь? Разве что можно только мечтать. Как говорят: «Не до жиру, быть бы живу».

Находится ли «Спартак» ближе к командам, которые находятся в таблице ниже «Зенита»? Конечно, ближе. Я вижу, что их ждёт очень тяжёлая и упорная борьба за второе место. И далеко не факт, что они закончат чемпионат даже с серебряными медалями», — приводит слова Суслина «Евро-Футбол.Ру».

Новость по теме
В «Спартаке» объяснили, почему не могут ответить на вопрос об убытках клуба из-за Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023