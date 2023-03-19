Суслин: далеко не факт, что «Спартак» закончит сезон с серебряными медалями

Бывший защитник «Спартака» Сергей Суслин прокомментировал положение московского клуба в таблице Российской Премьер-Лиги после поражения «Оренбургу» (0:2) в матче 20-го тура.
«Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Если «Зенит» выиграет свой матч у ЦСКА, то отставание от первого места у «Спартака» будет уже 11 очков. До конца осталось всего 10 туров. О какой чемпионской гонке тут может идти речь? Разве что можно только мечтать. Как говорят: «Не до жиру, быть бы живу».
Находится ли «Спартак» ближе к командам, которые находятся в таблице ниже «Зенита»? Конечно, ближе. Я вижу, что их ждёт очень тяжёлая и упорная борьба за второе место. И далеко не факт, что они закончат чемпионат даже с серебряными медалями», — приводит слова Суслина «Евро-Футбол.Ру».
- 19 марта 2023
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:38
-
21:38
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:23