Суслин: далеко не факт, что «Спартак» закончит сезон с серебряными медалями

Бывший защитник «Спартака» Сергей Суслин прокомментировал положение московского клуба в таблице Российской Премьер-Лиги после поражения «Оренбургу» (0:2) в матче 20-го тура.

«Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Если «Зенит» выиграет свой матч у ЦСКА, то отставание от первого места у «Спартака» будет уже 11 очков. До конца осталось всего 10 туров. О какой чемпионской гонке тут может идти речь? Разве что можно только мечтать. Как говорят: «Не до жиру, быть бы живу».

Находится ли «Спартак» ближе к командам, которые находятся в таблице ниже «Зенита»? Конечно, ближе. Я вижу, что их ждёт очень тяжёлая и упорная борьба за второе место. И далеко не факт, что они закончат чемпионат даже с серебряными медалями», — приводит слова Суслина «Евро-Футбол.Ру».