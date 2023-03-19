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Стал известен стартовый состав «Реала» на «эль класико»

Стал известен стартовый состав «Реала» на «эль класико»
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Сегодня, 19 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовый состав мадридского «Реала»: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Модрич, Камавинга — Винисиус, Бензема, Вальверде.

Каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. «Реал» находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками. Для команды Карло Анчелотти встреча носит важную турнирную значимость, так как в случае поражения они рискуют увеличить отставание от «Барселоны» до 12 очков и усложнить себе борьбу за чемпионство.

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