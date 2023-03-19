ЦСКА — «Зенит»: Чалов открыл счёт на 72-й минуте ударом из-за пределов штрафной

Сегодня, 19 марта, проходит центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». Команды встречаются на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 72-й минуте армейцы провели опасную атаку. На ударной позиции оказался нападающий Фёдор Чалов, который точно пробил из-за пределов штрафной впритирку со штангой.

«Зенит» является лидером российского чемпионата. Подопечные Сергея Семака по итогам 19 туров набрали 48 очков, их отрыв от идущего на втором месте «Ростова» составляет семь очков (у сине-бело-голубых сыграно на матч меньше). ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками.