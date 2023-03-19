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«Бавария» проиграла «Байеру» в матче Бундеслиги, выигрывая по ходу встречи

«Бавария» проиграла «Байеру» в матче Бундеслиги, выигрывая по ходу встречи
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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Байер» одержал волевую победу со счётом 2:1.

На 22-й минуте голом отметился полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих. Ему ассистировал Леон Горецка. На 55-й минуте полузащитник «Байера» Эксекиэль Паласиос с пенальти сравнял счёт. На 73-й минуте Паласиос сделал дубль, вновь точно пробив с 11-метровой отметки.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 52 очка после 25 матчей. «Байер» находится на восьмой строчке, заработав 37 очков. Лидирует дортмундская «Боруссия» (52).

Германия - Бундеслига. 25-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Киммих – 22'   1:1 Паласиос – 55'   2:1 Паласиос – 73'
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