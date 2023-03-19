«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Фулхэм»

Завершился матч 1/4 финала, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1.
На 50-й минуте отличился нападающий «Фулхэма» Александр Митрович с передачи Иссы Диопа. На 72-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления бразильского нападающего Виллиана. Ещё одну прямую красную карточку получил Митрович. Через три минуты полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял счёт, реализовав пенальти. На 77-й минуте полузащитник Марсель Забитцер с передачи Люка Шоу вывел хозяев вперёд. Точку в матче поставил Фернандеш на 90+6-й минуте — 3:1.
В полуфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». В другой паре встретятся «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2022/2023 пройдут 22 и 23 апреля.
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