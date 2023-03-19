Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Зенитом»

Сегодня, 19 марта, завершился центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал санкт-петербургский «Зенит». Команды встретились на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась минимальной победой армейцев со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол был забит на 72-й минуте встречи — отличился нападающий Фёдор Чалов, пробивший из-за пределов штрафной, а ассистировал ему Иван Обляков. Однако победа омрачилась травмой защитника Игоря Дивеева, который был заменён в середине первого тайма на Кирилла Набабкина. Для Дивеева матч с «Зенитом» стал первым в старте армейцев за полгода с момента получения перелома большеберцовой кости.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.

В следующем туре чемпионата ЦСКА встретится с «Факелом», а «Зенит» с «Уралом». Оба матча пройдут 2 апреля.