Забитцер забил дебютный мяч за «Манчестер Юнайтед» в кубковом матче с «Фулхэмом»

Завершился матч 1/4 финала, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу со счётом 3:1.
Второй гол «Манчестер Юнайтед» на счету австрийского полузащитника Марселя Забитцера, арендованного у мюнхенской «Баварии». Этот мяч стал первым для футболиста в английском клубе. Забитцер отличился на 77-й минуте, замкнув пяткой прострел Люка Шоу.
Также в составе «красных дьяволов» дубль оформил Бруну Фернандеш. У «Фулхэма» отличился Александр Митрович.
В полуфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». В другой паре встретятся «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2022/2023 пройдут 22 и 23 апреля.
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