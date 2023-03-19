«Зенит» потерпел два поражения подряд впервые с октября 2021 года

«Зенит» проиграл ЦСКА (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Клуб из Санкт-Петербурга потерпел второе поражение подряд, ранее уступив московскому «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) в Фонбет Кубке России.
В последний раз «Зенит» проигрывал два матча подряд в октябре 2021 года. Тогда команда Сергея Семака дважды уступила в чемпионате России «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2), а затем проиграла «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов.
Однако «Зенит» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 матчах 48 очков. У ближайшего конкурента в лице «Ростова» 41 очко. Сейчас чемпионат России уходит на международную паузу, после него «Зенит» сыграет дома с «Уралом» (2 апреля), но до этого проведёт товарищеский матч с «Фенербахче».
- 19 марта 2023
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