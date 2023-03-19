«Лацио» обыграл «Рому» и вышел на второе место в Серии А

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Олимпико» в Риме прошёл матч 27-го тура чемпионата Италии. Играли местные «Лацио» и «Рома». Финальный свисток Давиде Массы зафиксировал победу «Лацио» со счётом 1:0.

На 32-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве: удаление за вторую жёлтую карточку получил защитник Рожер Ибаньес. «Лацио» воспользовался большинством и открыл счёт на 65-й: с передачи Фелипе Андерсона отличился Маттиа Цаканьи.

«Лацио» набрал 52 очка и вышел на промежуточное второе место в турнирной таблице Серии А. Обогнать его может «Интер» (50), если обыграет в сегодняшнем матче «Ювентус». В следующем туре «Лацио» сыграет с клубом «Монца» в гостях. «Рома» с 47 очками остаётся на пятой строчке. Впереди у команды игра с «Сампдорией».