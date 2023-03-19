«Лацио» обыграл «Рому» и вышел на второе место в Серии А
Поделиться
Сегодня, 19 марта, на стадионе «Олимпико» в Риме прошёл матч 27-го тура чемпионата Италии. Играли местные «Лацио» и «Рома». Финальный свисток Давиде Массы зафиксировал победу «Лацио» со счётом 1:0.
На 32-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве: удаление за вторую жёлтую карточку получил защитник Рожер Ибаньес. «Лацио» воспользовался большинством и открыл счёт на 65-й: с передачи Фелипе Андерсона отличился Маттиа Цаканьи.
«Лацио» набрал 52 очка и вышел на промежуточное второе место в турнирной таблице Серии А. Обогнать его может «Интер» (50), если обыграет в сегодняшнем матче «Ювентус». В следующем туре «Лацио» сыграет с клубом «Монца» в гостях. «Рома» с 47 очками остаётся на пятой строчке. Впереди у команды игра с «Сампдорией».
Комментарии
- 19 марта 2023
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:38
-
21:38
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:13
-
21:09
-
21:05
-
21:01
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:23
Партнерский контент