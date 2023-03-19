«Зенит» прервал 20-матчевую серию без поражений с московскими командами в РПЛ

Сегодня, 19 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» в гостях минимально уступил ЦСКА — 0:1. Как сообщает статистический портал Opta Sports, в этой игре прервалась 20-матчевая серия сине-бело-голубых в противостоянии с московскими клубами в чемпионате.
В последний раз «Зенит» обыгрывал столичный клуб в ноябре 2022 года, когда в рамках 17-го тура РПЛ одержал верх над «Спартаком» (2:0). Всего за 20 матчей чемпионата подопечные Сергея Семака побеждали московские команды 15 раз, а также пять раз играли с ними вничью.
По итогам тура «Зенит» остался на первом месте турнирной таблицы, имея в активе 48 очков. Отрыв от второй строчки, которую занимает «Ростов», составляет семь очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», матч состоится 2 апреля.
- 19 марта 2023
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