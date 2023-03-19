Сергей Семак ответил на вопрос о спаде «Зенита» после зимней паузы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, имеется ли у санкт-петербургского клуба спад после зимней паузы.
«Спад «Зенита»? Вам виднее. Мы же отталкиваемся от качества игры. Невозможно 90 минут доминировать. По матчам с «Химками» и «Динамо» у меня вообще нет претензий. Сегодня же первый тайм сыграли ниже своих возможностей. Обидно, но ничего страшного не произошло», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который поразил ворота Михаила Кержакова ударом из-за пределов штрафной впритирку со штангой.
Новость по темеСергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА
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