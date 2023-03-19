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Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о плане на игру с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о плане на игру с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

«Прекрасно знаем «Зенит». Был план оказывать давление на чужой половине поля. Наша задача была не дать им скорости. Мы знаем, что они любят резвиться. В конце соперник свалился на навал, но мы выдержали. Во втором тайме «Зенит» перешёл на персональную опеку. «Зенит» очень быстрый, умеет прессинговать, в команде хорошие защитники. И это дало свои плоды, во втором тайме игра перешла в другое русло.

Когда судейство обоюдное в сторону двух команд, мы ничего против не имеем. Один задаёт высокую планку единоборств, мы подстраиваемся под это, выходим на следующий матч, а этой планки нет. Футбол – контактный вид спорта. Надо распознавать, когда игроки подыгрывают, и давать продолжать игру», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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