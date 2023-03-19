Далер Кузяев: «Зенит» не ожидал, что ЦСКА с первых минут так понесётся вперёд
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о поражении санкт-петербургской команды от ЦСКА (0:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Конкретную причину поражения назвать не могу. Не ожидали, что с первых минт ЦСКА так понесётся вперёд», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
По итогам встречи «Зенит» остался на первом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 48 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, «Ростова», составляет семь очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Уралом» на «Газпром Арене». Встреча пройдёт 2 апреля после завершения паузы на игры сборных. Через неделю, 9 апреля, «Зенит» ждёт матч с «Локомотивом».
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