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Кузяев: «Спартак» и «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» в РПЛ

Кузяев: «Спартак» и «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» в РПЛ
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев назвал московский «Спартак» и «Ростов» прямыми конкурентами в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Естественно, «Спартак» и «Ростов» — наши прямые конкуренты в РПЛ. Я не знаю, какой сейчас отрыв, но мы за ними следим. У нас будут с ними матчи. С полной серьёзностью относимся к «Спартаку». Я считаю, что у «Зенита» есть конкуренты. Ещё впереди 10 матчей, нам предстоит тяжёлый выезд в Ростов, в Москву», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков после 20 матчей. «Ростов» (41) находится на второй строчке, «Спартак» (40) — на третьей.

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