Далер Кузяев: слышал про Кубок Азии. Для сборной России это лучше товарищеских игр
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о возможном участии национальной команды в Кубке Азии.
«Я слышал про Кубок Азии. В нынешних условиях это здорово — лучше, чем товарищеские матчи. Надеюсь, что этот Кубок действительно проведут», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сборная России сегодня, 19 марта, начала тренировочный сбор. 23 марта команда проведёт товарищеский матч с Ираном, а 26-го числа встретится с Ираном. 30-летний Кузяев дебютировал за сборную России в октябре 2017 года. С тех пор в 44 матчах на его счету два гола и семь результативных передач.
В нынешнем сезоне за «Зенит» Кузяев отметился пятью голами и пятью результативными передачами в 25 матчах.
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