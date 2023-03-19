Мойзес поблагодарил болельщиков ЦСКА, пришедших на тренировку перед матчем с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Мойзес поздравил болельщиков армейцев с долгожданной победой над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Пять лет не можем выиграть у этой команды. Сегодня выиграли, поэтому поздравляю всех ребят с заслуженной победой. Все очень хорошо потрудились, получился хороший матч.

Особенно хотелось бы поздравить наших болельщиков, которые пришли к нам на «Октябрь» на открытую тренировку, зарядив нас энергией. Очень благодарю наших болельщиков за такую поддержку. Хочу поздравить всех ребят», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата. В следующем туре московская команда встретится с «Факелом», игра состоится 2 апреля.