Мойзес: между Заболотным и Чаловым есть «химия». Можно только порадоваться за них

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказал мнение о связке нападающих армейцев — Антона Заболотного и Фёдора Чалова.

«Химия» Чалова и Заболотного? Ребята очень качественные футболисты. Федя — классный игрок, обладает всеми необходимыми качествами для нападающего. Они с Заболотным прекрасно ладят. Заболотный долго ждал своего шанса: отметился голами, создаёт эпизоды, они с Федей хорошо взаимодействуют. Можно только порадоваться за них. Эта «химия» налицо», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 19 марта, ЦСКА обыграл «Зенит» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Победу армейцам принёс Фёдор Чалов, который отметился голом на 72-й минуте встречи.