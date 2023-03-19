Мойзес: между Заболотным и Чаловым есть «химия». Можно только порадоваться за них
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказал мнение о связке нападающих армейцев — Антона Заболотного и Фёдора Чалова.
«Химия» Чалова и Заболотного? Ребята очень качественные футболисты. Федя — классный игрок, обладает всеми необходимыми качествами для нападающего. Они с Заболотным прекрасно ладят. Заболотный долго ждал своего шанса: отметился голами, создаёт эпизоды, они с Федей хорошо взаимодействуют. Можно только порадоваться за них. Эта «химия» налицо», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сегодня, 19 марта, ЦСКА обыграл «Зенит» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Победу армейцам принёс Фёдор Чалов, который отметился голом на 72-й минуте встречи.
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